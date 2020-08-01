Сб, 1.08.2020
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Страны Западной Европы столкнулись с 40-градусной жарой

epa08566961 Two beach goers wearing face masks walk in La Patacona beach in Alboraia, near Valencia, eastern Spain, 26 July 2020. Temperatures reached more than 30 degrees in this area of the Mediterranean coast. EPA/MANUEL BRUQUE

ФОТО: MANUEL BRUQUE/EPA

Несколько стран Западной Европы, ведущих борьбу против пандемии коронавируса COVID-19, столкнулись и с другой проблемой - сильной жарой.

Температура воздуха в пятницу во многих странах держалась на отметке около 40 градусов по Цельсию, что значительно усложнило ситуацию с ношениями масок.

В более чем 10 итальянских городах местные метеорологические службы объявили о повышенной опасности из-за жары.

Предупреждение об угрозе распространили и в десятках департаментах Франции. Французские пожарные службы приведены в повышенную готовность: лесные пожары бушуют на Атлантическом побережье страны. Десятки строений разрушены, около 100 человек были вынуждены покинуть свои дома.

В Бельгии, в том числе в столичном регионе, также установилась жаркая погода. В пятницу в брюссельской коммуне Юккль зафиксировали температурный рекорд на день 31 июля с начала регулярных измерений в 1833 году.

Из-за жары многие жители Нидерландов устремились на побережье Северного моря. В одном из популярных курортов в городе Зандворт пляжи были переполнены. Местные власти распространили рекомендацию избегать этой зоны из-за невозможности соблюдения социальной дистанции.

Британцы также пережили один из самых жарких дней в этом году. Температура в районе аэропорта Хитроу поднималась до 37,8 градусов по Цельсию. Поезда из Лондона в сторону Брайтона, расположенного на южном побережье Англии, в пятницу были переполнены.

Жара обрушилась и на Германию, где зафиксировали самый жаркий день 2020 года. Температура поднималась выше 35 градусов по Цельсию в ряде южных районов страны.

Согласно данным европейских метеорологических служб, спад жары в западной части Европы начнется в субботу.

Между тем, европейские страны продолжают бороться с пандемией коронавирусной инфекции. В последние несколько дней в некоторых из них были зарегистрированы рекордно высокие показатели новых случаев заболевания COVID-19 с начала снятия ограничений.

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