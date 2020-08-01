Сб, 1.08.2020
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Исследование выявило новое осложнение от коронавируса

Коронавирус может стать причиной потери слуха.

ФОТО: CALLAGHAN O'HARE/REUTERS/Scanpix

Согласно исследованию, заболевание COVID-19 может привести к воникновению проблем со слухом.

В тяжелых случаях у некоторых людей развивается так называемый пост-ковидный синдром, который определяется как долговременное осложнение после того, как вирус покинул организм.

Как сообщает Yahoo News, группа из Манчестерского университета наблюдала более 120 перенесших коронавирус пациентов в течение восьми недель после выписки из больницы.

Как минимум у каждого восьмого переболевшего COVID-19 через несколько недель проявились проблемы со слухом. Такие данные ученые из ниверситета Манчестера опубликовали в издании American Journal of Otolaryngology.
 
Шестнадцать человек заявили об ухудшении слуха, которое проявилось через два месяца после выписки из больницы: восемь пациентов рассказали, что они стали плохо слышать, еще восемь сообщили, что у них появились нарушения в виде шума в ушах, отметил ведущий автор исследования профессор Кевин Манро.
 
По словам ученого, воздействие новой коронавирусной инфекции на слуховую систему предполагалось, поскольку другие вирусы, такие как корь, эпидемический паротит и менингит также могут вызывать проблемы в этой области.
 
Манро отметил, что речь, вероятнее всего, может идти о слуховой невропатии, при которой нарушается передача сигналов по слуховому нерву в мозг.
Средний возраст пациентов, сообщивших о таком последствии COVID-19, составляет 64 года. У некоторых из них проблемы со слухом возникали раньше и после заболевания усугубились, у большинства - никогда ранее не проявлялись.
 
Исследователь отмечает, что определить точную причину влияния нового коронавируса на слуховую систему еще предстоит, поскольку существует ряд других факторов, вызывающих потерю или нарушения слуха. Это и стресс, и применяемые против патогена лекарства и даже использование масок для лица. Тем не менее, уже имеется достаточно доказательств того, что COVID-19 имеет долгосрочные последствия для одного из основных органов чувств человека.
 

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