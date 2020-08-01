Потребительские кредиты довели мужчину средних лет до банкротства

Должник Рейн (имя изменено) обратился в суд в мае этого года с просьбой объявить себя банкротом и освободить от обязательств, которые к тому времени выросли до 68 000 евро с процентами. В общей сложности у Рейна было восемь кредиторов.

Согласно постановлению суда, должник в своем заявлении указал, что первые потребительские кредиты взял в 2012 году, когда у него был достаточный доход для их обслуживания. Однако, когда его семья распалась, на мужчине остались обязательства перед детьми и их воспитание.

В дополнение к оплачиваемой работе Рейн также пытался выполнять случайную работу и брал новые кредиты, чтобы справиться с ситуацией. Однако увеличение дохода, на которое он надеялся, так и не наступило, и с лета прошлого года Рейн больше не мог делать ежемесячные выплаты по кредиту.

С начала этого года его трудовой договор истек, и Рейн теперь зарегистрирован как безработный. Хотя он ищет работу, через Кассу по безработиц он подходящей работы пока не нашел.

В представленном суду заявлении, касающемся имущества, Рейн заявил, что у него нет недвижимости, движимого имущества, подлежащего регистрации, а также другого значимого движимого имущества; также нет у него и ценных бумаг.

Ежемесячный доход Рейна ограничивается пособием по безработице в размере 410 евро. Живет он в доме, принадлежащем его брату и его жене. Дети взрослые.

Суд признал Рейна неплатежеспособным, поскольку из его единственного дохода - пособия по безработице - было невозможно выплатить долг в размере 68 000 евро . Суд также счел маловероятным, что платежеспособность Рейна будет восстановлена ​​в краткосрочной перспективе.

«Если должник найдет работу, на уплату его долгов должно будет уходить около 2000 евро в месяц, чтобы погасить долги в течение обозримого периода, например, трех лет (36 месяцев). Вероятность такой возможности мала», - говорится в решении суда.