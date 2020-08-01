В Таллинне, в прекрасной долине реки Пирита, стоят развалины мызы Козе. Некогда чудесное поместье в 1941 году превратилось в пристанище ужасов, мрачные тайны которого до сих пор преследуют историков, пишет Kodustiil.

Начиная рассказывать эту мрачную историю, историк архитектуры Оливер Орро отмечает, что это - одна из самых красивых небольших усадеб позднего барокко и раннего классицизма в Эстонии, а элегантность и красоту мызного парка высоко оценили авторы путевых заметок того времени.

Гостями мызы Козе, известной как мыза Шееля, были посещавшие ее в XIX веке иностранные дипломаты и члены царской семьи. Хозяин мызы, банкир Шеель позволял всем желающим гулять в парке, что и делали жители Виру и Нехату вплоть до 1940 года.

Тогда мыза перешла в пользование НКВД, и осенью 1941 года военный трибунал войск НКВД Прибалтийского округа приговорил к смерти десятки гражданских лиц, политических и общественных деятелей Эстонской республики, а также участников Освободительной войны. Территория мызы Шееля стала местом массового расстрела.

Трагические находки

В октябре 1941 года, когда Эстонию оккупировали немцы, нв летней мызе Шееля, под полом каретного сарая было найдено девять трупов.

В ноябре 1941 года под тремя соснами были обнаружены еще 15 тел, а под полом дровяного сарая у дома для слуг нашли еще 16 тел. Из 40 трупов, обнаруженных в 1941 году, только 11 человек удалось идентифицировать.

Весной 1942 года немцы случайно наткнулись на другую трагическую находку - под цементным полом дома для слуг было обнаружено 38 тел, из которых 23 были опознаны. Они тоже были казнены в апреле 1941 года.

Здесь были совершены чудовищные убийства. ФОТО: Mihkel Maripuu

По словам Меэлиса Сауэаука, старшего научного сотрудника Института памяти Эстонии, последнее место захоронения было найдено случайно. «В одном из помещений дома для слуг мызы Шееля, который использовался как конюшня, пол был залит цементом, и когда немецкий офицер привел туда своих лошадей, последние начали вести себя странно», - сказал он.

Пол конюшни был вскрыт, а под полом были найдены человеческие трупы.

Жертвы были погребены под полом дома для слуг. ФОТО: Mihkel Maripuu

Как сказал Сауэаук, обнаруженные тогда в помещениях усадьбы Шееля тела - это далеко не все люди, казненные там. По словам историка, число людей, приговоренных к смертной казни и казненных, больше, чем мы думаем. В то время к этим массовым расстрелам не было никакого общественного интереса. «Достаточно было знать, что это сделали большевики», - сказал он.

Когда дело дошло до расследования того, кто был казнен, в карманах некоторых трупов были обнаружены смертные приговоры советских военных трибуналов. «Да и люди, которые жили по соседству, тоже кое-что слышали и видели», - добавил Сауэаук.

Казненные были в основном политзаключенными. Среди них были правительственные чиновники, полицейские, военные и простые люди, которые в то время считались противниками власти.

Останки мызы, расположенной в долине реки Пирита. ФОТО: Mihkel Maripuu

Кем были жертвы?

Перед трибуналом предстали и были казнены самые прогрессивные граждане Эстонской Республики. Многим из них было просто отправлено приглашение на прием в мызе, они явились туда в нарядной одежде, а получили пулю в голову.

Преступления против человечности В октябре 1941 года под полом каретного сарая было обнаружено 9 тел.

В ноябре 1941 года 15 тел были найдены под тремя соснами на участке мызы.

В том же месяце 16 человек были найдены убитыми под полом дровяного сарая дома для слуг. Считалось, что заседания трибунала проходили в этом доме.

Из 40 казненных удалось опознать 11 человек.

В мае 1942 года под цементным полом конюшни было обнаружено 38 убитых в апреле 1941 года, из которых было идентифицировано 23 человека.

Все казненные были эстонскими патриотами. 15 тел, найденных во дворе усадьбы около трех одиноких сосен, вероятно, были брошены в братскую могилу заживо, а затем засыпаны землей.

В отличие от жертв, найденных в доме для слуг, в их ртах были кляпы, а руки были связаны за спиной тонким шнуром. Среди людей, брошенных в братскую могилу, была также босая девушка в летнем платье.

Развалины конюшни, в которой были закопаны казненные. ФОТО: Mihkel Maripuu

Историки предполагают, что государственный старейшина Яан Тыниссон также мог быть казнен на мызе Шееля.

Известно, что Тыниссон был арестован 12 декабря 1940 года, содержался во внутренней тюрьме на улице Пагари и, по крайней мере, до июня 1941 года его допрашивали в Таллинне. Информация о его дальнейшей судьбе противоречива.

Яан Тыниссон. ФОТО: Sven Kadakas/Postimees/Scanpix

Историки пришли к выводу, что на следующий день после судебного процесса 2 июля Тыниссон вместе с несколькими другими общественными деятелями был расстрелен. Однако многие утверждали, что видели Тыниссона даже после 1941 года: в поезде среди депортированных, где-то в поселении за Уралом и даже после войны на железнодорожной станции Тарту.

Поскольку тело Тыниссона не было найдено, до сих пор ходят слухи, что его могли застрелить в Шееле. «Также предполагается, что он был убит в Таллинне. Это один из хорошо сохранившихся секретов того времени», - добавил Сауэаук.

Поскольку тесты ДНК в то время не проводились, место захоронения Тыниссона остается неизвестным до сегодняшнего дня.

Однако Сауэаук осмеливается надеяться: если сегодня получается успешно исследовать находки и останки людей эпохи Возрождения, однажды связь между мызой Шееля и Тыниссоном может проясниться.