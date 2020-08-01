В ходе дорожного строительства найдены человеческие кости

Представители фонда Kadunud, которые отправились проверять это, обвиняют полицию в том, что она не сотрудничала с Департаментом защиты старины.

«Если обнаруживается снаряд, и звонят по номеру 112, разве полиция приезжает, кладет снаряд в багажник полицейской машины и отвозит в участок?» - задается вопросом глава фонда Kadunud Ааре Рюйтель.

Найденные кости. FOTO: ФОТО: Erakogu

«Очевидно, что полиция все-таки вызывает группу саперов, то есть специалистов! Таким же образом, при нахождении костей следует вызывать на место Департамент защиты старины и специалистов фонда Kadunud, которые могут оценить, должны ли эти кости дополнительно исследовать лаборатория, военные историки или археологи», - считает он.

В настоящее время строительная фирма Nordecon проводит реконструкцию шоссе Выру-Куйгатси-Тырва. Во время выпрямления поворота дороги в Соонтага Валгаского уезда 15 июля из земли показались человеческие кости. Водитель экскаватора позвонил в 112, и прибыл сотрудник полиции. Он сложил кости и забрал их.

Найденные кости. FOTOd: ФОТО: Erakogu

Через несколько дней Ааре Рюйтелю позвонили. Звонивший предположил, что, возможно, наконец, найдены останки пропавшего из города Выру почти пять лет назад Маркуса, которому тогда было 17 лет. В частности, сотрудники полиции на месте находки говорили, что найденные кости принадлежали человеку ростом около 160 см, что также соответствует росту Маркуса.

Опытный глаз Рюйтеля заметил, что, скорее всего, речь идет все же об останоках военного времени. В этом месте происходили сражения последней мировой войны, в ландшафте все еще можно увидеть следы траншей. Рюйтель связался с Департаментом защиты старины.

Археологи, приглашенные Департаментом защиты старины, помимо костей обнаружили пряжки, патроны и прочее военное снаряжение времен Второй мировой войны.

«Вероятно, мы имеем дело с солдатами, которые погибли в бою и были спешно похоронены в канаве, - сказал археолог Мартин Малве из отдела археологии Тартуского университета. - Возможно, там было похоронено от двух до четырех человек, точно не могу сказать, потому что мы смогли осмотреть только кости, оставшиеся после полиции. Мы нашли части шейных позвонков с серьезными травмами, которые указывают на то, что люди погибли очень жестоким образом, например, в результате взрыва бомбы».

Находка добровольцев фонда Kadunud. ФОТО: SA Kadunud

Больше никаких исторических находок в непосредственной близости обнаружено не было - но в Соонтага и не было таких разрушительных работ, как в 2018 году на кладбище деревни Саарнакырве в Харьюмаа, когда пришлось остановить строительство дороги Таллинн-Тарту. «Там после обнаружения костей экскаватор продолжил работу, и при раскопках была уничтожена большая часть деревенского кладбища, на котором захоронения проводились с древних времен до шведской эры», - заявил археолог.

Находка добровольцев фонда Kadunud ФОТО: SA Kadunud

Улла Кадакас, глава отдела археологического наследия Департамента защиты старины, сказала, что после случая с Саарнакырве департамент организовал тренинги для полиции и инструкции о том, как действовать при поиске костей.

«К сожалению, как показывает случай в Соонтага, информация иногда, к сожалению, забывается, - сказала она. - Если из-под земли показались человеческие кости, конечно, вы можете сообщить об этом в полицию, но строитель или полиция должны немедленно связаться с Департаментом защиты старины».

Обнаружение костей во время раскопок обычно означает, что были найдены военная могила, место захоронения лесных братьев, но чаще всего старое сельское кладбище.

Кости и черепа, привезенные полицией из Соонтага, находятся в судебно-медицинской лаборатории в Таллинне. На следующей неделе Департамент защиты старины свяжется с полицией, чтобы получить их и отправить их археологу вместе с находкками фонда Kadunud.

Несмотря на то, что в Соонтага не было причинено большого ущерба, Ээрик-Нийлес Кросс осудил инцидент в социальных сетях, отметив, как археологическая находка едва может избежать рунчитожения: «Судно Salme могло остаться не найденным, потому что первый скелет уже был набит в полиэтиленовый пакет для транспортировки в полицию, когда, к счастью, кто-то заметил, что из-под земли выглядывает меч".

Полиция: мы не портим место происшествия