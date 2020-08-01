Предупреждение: частным застройщикам стоит избегать кредитных ловушек!

«Причина была очень простой: в связи со снижением заинтересованности в приобретении недвижимости цены резко упали, и этого было достаточно для того, чтобы собственник остался без следующей части кредита. А если нет денег, то продолжать строительство невозможно, и в худшем случае мечта о частном доме превращается в ночной кошмар – жить негде, а частично полученный кредит все равно необходимо выплачивать», – сказал он.