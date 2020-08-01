Предупреждение: частным застройщикам стоит избегать кредитных ловушек!

Строительство частного дома при помощи кредита всегда было рискованным делом, поскольку на некоторых стадиях строительства рыночная стоимость недостроенного дома может быть недостаточной для квалификации выплачиваемого несколькими частями кредита. А в нестабильный период это становится вдвойне опасным.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман напомнил, как во время предыдущего кризиса повсюду на полях стояло множество недостроенных частных домов.
«Причина была очень простой: в связи со снижением заинтересованности в приобретении недвижимости цены резко упали, и этого было достаточно для того, чтобы собственник остался без следующей части кредита. А если нет денег, то продолжать строительство невозможно, и в худшем случае мечта о частном доме превращается в ночной кошмар – жить негде, а частично полученный кредит все равно необходимо выплачивать», – сказал он.
Во избежание подобной ситуации Сооман рекомендует очень подробно обсудить финансовые дела семьи вместе с банком и составить точный план.