Эстонский посол подал в отставку из-за политики правительства Эстонии

По словам пресс-секретаря МИДа, глава государства отозвала Тийдо на основании его личной просьбы.

По словам 66-летнего Тийдо, есть две причины ухода: возраст и разногласия с нынешним эстонским правительством, сообщил финский портал новостей Yle.

«Мое мировоззрение cлишкрм сильно отличается от мировоззрения нашего нынешнего правительства. Я посчитал, что если они не уходят в отставку, может быть, лучше всего будет, если я уйду в отставку », - сказал Тийдо Yle.

Он добавил, что особенно тревожны заявления EKRE.

«Они сужают или уже сузили условия международной конкуренции в Эстонии. И они также ухудшили отношения между Эстонией и Финляндией, насколько всем известно», - сказал Тийдо.

Он упомянул, среди прочего, прошлогодний случай, когда тогдашний председатель EKRE, министр внутренних дел Март Хельме, резко раскритиковал правительство Финляндии и назвал премьер-министра Санну Марин «продавщицей, которая стала премьер-министром».

«Да, они могут думать, что говорят это в Эстонии, на эстонском языке и по местному радио, и что они делают это во внутриполитических целях. Но все знают всё. И если дипломатам необходимо, например, обратиться за помощью к Финляндии, то после таких заявлений очень трудно попросить финнов о такой помощи», - пояснил Тийдо.

Тийдо также отметил, что во времена предыдущих правительств премьер-министры Юри Ратас и Юха Сипиля находились в тесном контакте друг с другом.

«Я не думаю, что премьер-министру Эстонии будет так же легко сейчас позвонить премьер-министру Финляндии и предложить сделать что что-то вместе», - сказал посол.

И все же Харри Тийдо считает, что отношениям между странами не был нанесен непоправимый ущерб - это лишь временная ситуация. Он считает, что изменение отношений является логическим следствием результатов выборов в Финляндии и Эстонии.

«По сути, правительство Эстонии сместилось вправо после последних выборов, правительство Финляндии - влево. Их общий знаменатель на сегодня уменьшился. Но и в Эстонии, и в Финляндии правительство легально, если оно сформировано на основе демократических, законных выборов», - заявил Тийдо.

«И это моя проблема, если мне не нравится [нынешнее правительство] и если я не хочу представлять его», - добавил он.