Повысился размер пособия на участие в уровневом обучении

Те студенты, которые учатся при поддержке Кассы по безработице или начнут учиться при поддержке Кассы по безработице этой осенью и которые имеют доход, будут получать 180 евро в месяц вместо нынешних 130 евро. Студенты, не имеющие дохода, будут получать 270 евро в месяц, сообщила в субботу BNS пресс-служба Кассы по безработице

Касса по безработице выплачивает пособие на участие в уровневом обучении по тем специальностям, где в будущем потребуется больше специалистов и где уже сейчас заметна нехватка сотрудников с необходимой квалификацией. Ходатайство на получение пособия на уровневое обучение могут подавать отвечающие условиям получения пособия работающие люди и соискатели работы.

Руководитель отдела повышения квалификации и услуг по карьере кассы по безработице Карин Андре советует всем, кто поступал на учебу этим летом или, кто еще находится в процессе подачи заявления, поскорее узнать, смогут ли они также получить пособие на уровневое обучение.

«Если это так, то вам следует подать ходатайство на получение пособия до утверждения списков студентов, это удобно делать через портал e-töötukassa. Список поддерживаемых учебных программ можно найти на сайте кассы по безработице в рубрике «Работай и учись». В выборе подходящей специальности поддержку окажут консультанты по карьере кассы по безработице, которые также сообщат, есть ли у человека возможность получить пособие», - сказала Андре.

Информацию о том, кому выплачивается пособие на уровневое обучение, можно найти на сайте кассы по безработице, где также можно записаться на прием к консультанту по карьере. В этом году на выбор предлагается более 100 учебных программ поддерживаемых специальностей в более чем 40 учебных заведениях, вы можете учиться по всей Эстонии, как на эстонском, так и на русском языке.

Андре добавила, что учиться никогда не поздно, но чем раньше вы начнете, тем лучше. «Во многих учебных заведениях прием еще продолжается, стоит узнать, на какие специальности еще можно поступить».