Путаница вокруг туннеля: финская сторона не понимает, о чем говорит эстонский министр

В четверг министр государственного управления Яак Ааб ошарашил общественность прозвучавшей как гром среди ясного неба новостью о том, что Эстония не поддерживает проект туннеля финского предпринимателя Петера Вестербаки. Министр предлагает правительству не инициировать соответствующую государственную планировку, гласило бюрократическое решение.

В рукаве у Ааба сразу же нашлась и альтернатива: коль скоро Вестербака выходит из игры, начать планировать строительство туннеля можем мы, правительства стран. Конечно, он сказал это более расплывчато, указав, что соответствующие органы Эстонии и Финляндии работают над достижением соглашения об общих намерениях, и переговоры уже ведутся. Он добавил, что Финляндия якобы хочет спроектировать туннель именно под государственным руководством, но видит это как проект на далекое будущее.

Его поддержал и премьер-министр Юри Ратас, который заявил на пресс-конференции правительства в четверг: «Мы разговаривали с финскими официальными лицами о том, что этот проект должен осуществляться министерствами обеих стран. Так что продолжение работы над этим проектом мы поддерживаем».

Никакого совместного проекта нет

Финский портал новостей Yle, между тем, пишет, что звучит все отлично, но есть одна проблема: никакого совместного проекта по строительству туннелей, которым руководили бы правительства Финляндии и Эстонии, на данный момент не существует. По крайней мере, по данным финского Министерства транспорта и коммуникаций.

Канцлер министерства транспорта и связи Финляндии Сабина Линдстрём в интервью Yle сообщила, что, возможно, эстонские министры имели в виду обсуждавшийся несколько лет назад совместный проект FinEst Link, в котором в качестве партнеров участвовали города Хельсинки и Таллинн, а также Союз Хельсинки-Уусимаа, Министерство экономики и коммуникаций Эстонии и Транспортное агентство Финляндии.

Несмотря на то, что FinEst Link был одним из инициаторов туннельного проекта, произвел собственные расчеты и установил временные рамки, все предприятие было свернуто еще в 2018 году. Окончательный вывод состоял в том, что туннель - это интригующая идея на будущее, но не настолько важная, чтобы немедленно начинать строительство. «С тех пор не было никакого прогресса со стороны национальных правительств», - сказала Линдстрём.

Таким образом, канцлер отклонила заявления Ааба и Ратаса о том, что у двух стран якобы был какой-то собственный проект. «Не существует конкурирующего проекта туннеля. Нынешнее правительство Финляндии также не приняло никакого политического решения по этому вопросу», - объяснила Линдстрём.

Сотрудничество не складывается

История эстонских министров также показалась, мягко говоря, странной и разработчику туннеля - FinEst Bay Area Development OÜ. Хотя Postimees не смог застать Петера Вестербаку, эстонский представитель его фирмы, партнер и адвокат бюро Sorainen Пауль Кюннап сказал, что решение правительства Эстонии стало неожиданностью для финских министров.

«Напротив, в Финляндии было понимание, что Эстония хочет продвинуться в реализации проекта Вестербаки», - сказал он.

"К сожалению, отсутствие связи не является хорошим признаком эстонско-финского сотрудничества, которое в последнее время было довольно шероховатым", - сказал Кюннап, добавив, что от финской стороны они слышали, что с Эстонией трудно сотрудничать, потому что дела затягиваются, решения не принимаются, а если и принимаются, то впоследствии меняются.