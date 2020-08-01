За последние сутки коронавирус в Эстонии подтвердился еще у восьми человек

В течение последних суток в Эстонии был взят 531 первичный тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, и было зафиксировано 8 положительных результатов теста, сообщает Департамент здоровья.
Согласно данным регистра народонаселения, 3 положительных результата были получены в Тартуском уезде (2 из них - в городе Тарту), 3 в Харьюском уезде (2 в Таллинне) и 1 в Нарве. В случае одного положительного результата уезд неизвестен.
Три случая заболевания в Тартуском уезде относятся к работникам Клиники Тартуского университета. Один случай Харьюского уезда связан с предыдущими случаями попадания инфекции в Ида-Вируский уезд из Белоруссии, второй случай связан со вспышкой болезни в тартуском ночном клубе Vabank, произошедшей 18 июля.
В отношении других инфицированных обстоятельства все еще выясняются.
По состоянию на утро 1 августа 4 человека в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, пациентов с контролируемым дыханием нет. В течение дня не было новых смертей.
Предварительные данные регистра причин смерти, управляемого Институтом развития здоровья, за текущий год показывают, что в первой половине 2020 года было 63 случая, когда COVID-19 был основной причиной смерти.
На сегодняшний день в больницах завершено 393 случая заболевания COVID-19 у 380 человек.
К настоящему времени выздоровели от коронавируса 1934 человека. Из них 1467 случаев были завершены (75,9%), 467 человек (24,1%) прошли положительный тест в течение более 28 дней назад и не находятся в больнице, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего вЭстонии было проведено более 119 тысяч первичных тестов, из которых 2072, или 1,7 процента, дали положительный результат на вирус SARS-CoV-2. Более подробную статистику по коронным тестам можно посмотреть ЗДЕСЬ.