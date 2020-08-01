За последние сутки коронавирус в Эстонии подтвердился еще у восьми человек

Согласно данным регистра народонаселения, 3 положительных результата были получены в Тартуском уезде (2 из них - в городе Тарту), 3 в Харьюском уезде (2 в Таллинне) и 1 в Нарве. В случае одного положительного результата уезд неизвестен.

Три случая заболевания в Тартуском уезде относятся к работникам Клиники Тартуского университета. Один случай Харьюского уезда связан с предыдущими случаями попадания инфекции в Ида-Вируский уезд из Белоруссии, второй случай связан со вспышкой болезни в тартуском ночном клубе Vabank, произошедшей 18 июля.

В отношении других инфицированных обстоятельства все еще выясняются.

По состоянию на утро 1 августа 4 человека в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, пациентов с контролируемым дыханием нет. В течение дня не было новых смертей.

Предварительные данные регистра причин смерти, управляемого Институтом развития здоровья, за текущий год показывают, что в первой половине 2020 года было 63 случая, когда COVID-19 был основной причиной смерти.

На сегодняшний день в больницах завершено 393 случая заболевания COVID-19 у 380 человек.

К настоящему времени выздоровели от коронавируса 1934 человека. Из них 1467 случаев были завершены (75,9%), 467 человек (24,1%) прошли положительный тест в течение более 28 дней назад и не находятся в больнице, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.