Михкельсон: слова эстонского посла - тревожный звонок для правительства

«Нынешнее правительство Эстонии шаг за шагом подталкивает нас к изоляции, основанной на ценностях, и это является прямой угрозой нашей безопасности. Мантра эстонской внешней политики - "мы больше никогда не будем одиноки" - означает прежде всего то, что мы принадлежим к западному пространству ценностей, где человек, уважающий и защищающий свои свободы и права, занимает центральное место. Это обеспечивает сильное правовое государство, а не силовое государство, которое своевольно искажает ценности», - сказал входящий в парламентскую комиссию по иностранным делам Михкельсон.

«Я не припомню, чтобы с 1991 года кто-либо из наших послов подавал в отставку, признав, что ему трудно представлять свое правительство из-за его недавних действий. Харри не единственный эстонский дипломат, у которого в последние время возникали такие вопросы. Понятно, что публично об этом говорят мало, но сейчас на дипломатической службе больше напряженности, чем кажется", - сказал Михкельсон, по мнению которого, слова Харри Тийдо должны стать очень серьезным тревожным звонком для министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу и всего правительства.