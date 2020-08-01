Прачечная Европы? Экономист рассказал, как его клиенты потеряли деньги в банках Латвии

«Я не слежу внимательно за ситуацией в банковской сфере в Латвии. Я знаю, что на латвийские банки несколько лет назад была направлена атака европейских и американских регуляторов. Это было связано с тем, что через латвийские банки проходило очень много «серых» и «черных» денег. Поверьте мне. Многие и мои клиенты потеряли деньги в банках Латвии. Многие не могут вернуть «белые» деньги до сих пор. Некоторые мои клиенты оттуда ушли и не будут возвращаться», – сказал Мовчан.