Сб, 1.08.2020
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Прачечная Европы? Экономист рассказал, как его клиенты потеряли деньги в банках Латвии
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Läti ABLV panga logo.

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

Российский экономист и финансист Андрей Мовчан рассказал, что его клиенты потеряли сбережения в банках Латвии, пишет Mixnews.lv.

В программе «Абонент доступен» на радио Baltkom он отметил, что несколько лет назад на латвийские банки была направлена атака европейских и американских регуляторов.

«Я не слежу внимательно за ситуацией в банковской сфере в Латвии. Я знаю, что на латвийские банки несколько лет назад была направлена атака европейских и американских регуляторов. Это было связано с тем, что через латвийские банки проходило очень много «серых» и «черных» денег. Поверьте мне. Многие и мои клиенты потеряли деньги в банках Латвии. Многие не могут вернуть «белые» деньги до сих пор. Некоторые мои клиенты оттуда ушли и не будут возвращаться», – сказал Мовчан.

Ранее по подозрению в отмывании денег был ликвидирован один из крупнейших латвийских банков ABLV.

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