Видео ⟩ Полиция в масках схватила трех браконьеров в ходе эффектной операции

Сотрудники правоохранительных органов в масках поймали подозреваемых и увели их в машину за десять секунд. Водитель проезжающего мимо автомобиля случайно записал действие на видео.

Вчера районная прокуратура Ляэне подтвердила Saarte Hääl, что во вторник около трех часов ночи в селе Сайа были арестованы трое мужчин по подозрению в нарушении требований к рыболовству. Они ловили раков из разных рек Сааремаа с помощью неизвестных ловушек для раков.

«Мужчины были допрошены и к настоящему времени освобождены. Точные обстоятельства инцидента будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела», - сказал старший прокурор Гарди Андерсон.

Браконьерский промысел раков как до, так и во время официального промыслового сезона, который начинается 1 августа, на протяжении многих лет является серьезной проблемой на Сааремаа.

Официальные разрешения на рыбалку продаются на Сааремаа в течение месяца, чтобы выловить несколько десятков тысяч раков. В этом году на Сааремаа можно поймать 100 раков в день.

Браконьеры ежегодно осуществляют свою деятельность. Большие деньги зарабатываются в торговле ракам: крупных продают в рестораны, мелких - фермам.

При удаче за ночь можно выловить несколько тысяч раков. Бизнес чрезвычайно прибыльный, потому что в Финляндии, например, цена одного рака в ресторане достигает двадцати евро.

По словам руководителя отделения экологической инспекции на Сааремаа Яака Хаамера, к счастью, люди стали более внимательными и сообщают о замеченных занимающихся подозрительной деятельностью людях.

Ловить крабов - дорогое удовольствие для браконьера. Например, в средствах массовой информации был случай, когда с такого правонарушителя было взыскано 2750 евро за ущерб окружающей среде, причиненный 55 пойманным ракам.

Тем не менее, Инспекция окружающей среды до сих пор сумела поймать раковых хищников. Количество выловленных раков, скорее всего, осталось в сотнях и тысячах, что является фактическим масштабом хищного промысла.Например, в 2017 году сезон промысла раков на Сааремаа принес 16 процедур - общий ущерб составил 220 180 евро.

Старший прокурор Андерсон подтвердил, что Инспекция по охране окружающей среды в сотрудничестве с полицией уделяет все больше внимания незаконному промыслу рака, чтобы уменьшить ущерб окружающей среде.