Министр Аас хочет судиться с Евросоюзом из-за новых требований к автотранспортному бизнесу

«Несмотря на усилия, предпринятые нами и восемью другими странами, пакет мобильности был принят в форме, которая противоречит принципам европейского внутреннего рынка и носит протекционистский характер. К сожалению, этот пакет в будущем усложнит для наших автоперевозчиков конкуренцию в Европе. Принятый пакет также совершенно непонятен в свете наших климатических целей. Польша и ряд других стран ранее уже обещали принять правовые меры, теперь мы также должны обсудить эти возможности в правительстве», - сказал Аас.

Так что же принесет пакет мобильности, который вступит в силу 21 августа? Например, европейские перевозчики должны впредь гарантировать, чтобы водители, занимающиеся международными перевозками, могли регулярно, по крайней мере, каждые четыре недели, отдыхать дома или в опорном пункте компании.

Запрет на использование регулярных еженедельных периодов отдыха в кабине также станет более конкретным, и будет добавлена ​​обязанность транспортной компании оплачивать проживание водителя. Также разъясняются правила поведения в случае исключительных нарушений в работе автомобильного транспорта, что делает расчет времени вождения для водителей, возвращающихся из международных перевозок, более гибким.

По прошествии 18-и месяцев после вступления в силу пакета мобильности к зарубежным командировкам будут применяться новые требования по размещению водителей, в том числе обязательство выплачивать зарплату, утвержденную в стране назначения. Новые правила командировок будут применяться как к каботажным, так и к международным перевозкам, за исключением транзитных и двусторонних перевозок.

После того же переходного периода ряд новых требований будет также применяться к автотранспортным предприятиям, которые должны будут обеспечивать, чтобы транспортное средство, используемое для международных автомобильных перевозок, возвращалось в свою страну по крайней мере каждые 8 ​​недель.

«Требование возвращаться в исходную страну каждые 8 ​​недель потенциально означало бы для эстонской автотранспортной компании шесть пустых поездок в Эстонию ежегодно, что в дополнение к сопутствующему бремени для окружающей среды приведет к росту цен на транспортные услуги и общей неэффективности логистики, что, в свою очередь, отразится в более высоких ценах на услуги и товары. Это географическое ограничение на предоставление транспортных услуг, мы считаем его дискриминационным по отношению к компаниям государств-членов на периферии Европейского Союза», - добавил Аас.