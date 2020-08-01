Эксперт: Ласнамяэ - лакмусовая бумажка всей эстонской недвижимости

«Несмотря на то, что количество сделок пока еще несравнимо с прежним, восстановление все же было заметным. Что касается новостроек, то активность сделок зависит, в первую очередь, от степени готовности здания, то есть от того, когда заключенные ранее обязательственно-правовые договоры будут переоформлены в вещно-правовые. Чтобы получить более точное представление о сложившейся на рынке ситуации и не обманывать себя количеством сделок в новостройках, мы составили перечень сделок в Таллинне, заключенных за первое полугодие только с вторичной квартирной собственностью, отдельно по частям города. При этом выяснилось, что сделки только в одной части города вообще не демонстрируют признаков восстановления», – отмечает член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

ФОТО: Pindi Kinnisvara

«То, что в Пыхья-Таллинне стоимость квартир была значительно завышена, уже несколько лет сбивало с толку участников рынка. К сожалению, в трудные времена покупатели очень быстро становятся достаточно рациональными, и приведенная ниже таблица ясно иллюстрирует, что количество сделок с вторичными квартирами в Пыхья-Таллинне с начала года снизилось почти в три раза», – продолжает Сооман.

«В то же время очень хорошей новостью является рост количество сделок в Ласнамяэ, поскольку эта часть города вследствие своего размера и сравнительной однотипности квартир на самом деле является своего рода лакмусовой бумажкой рынка недвижимости всей Эстонии: если в Ласнамяэ прекратят заключать сделки и цены начнут снижаться, то наступит время покидать рынок. На сегодняшний день мы не видим для этого никаких причин», – признается он.