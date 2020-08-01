Всплеск коронавируса на Украине: почти 1200 новых случаев за последние сутки

На Украине за последние сутки подтвердили 1172 случая коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев - во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве, пишет РБК.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
За всё время пандемии на Украине подтвердились 71 056 случаев коронавируса. При этом выздоровели 39 308 человек, из которых 556 - за последние сутки.
За минувшие сутки умерли от болезни 16 человек. Общее число жертв составляет 1709 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили во Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и Киеве (101 случай).
На Украине уже четвертый день фиксируется более 1000 новых случаев коронавируса за сутки.