Cвыше 60% россиян не могут позволить себе ипотеку

Согласно опросу, 61% россиян живут в квартирах, 33% - в доме (или части дома), 2% - в комнате (комнатах) в коммунальной квартире, 2% - в общежитии. При этом 82% опрошенных проживают в жилье, которое принадлежит лично им или их семье, 9% - в арендованном жилье, 5% - в муниципальном.

67% опрошенных назвали свои жилищные условия хорошими (в 2019 году этот показатель составлял 52%), 19% - плохими (год назад такой ответ дали 8% респондентов), а 10% (против 39% год назад) считают свои жилищные условия терпимыми. 57% респондентов утвердительно ответили на вопрос "Есть ли у вас потребность улучшить жилищные условия?", а 42% ответили отрицательно. При этом у 80% опрошенных нет возможности улучшить жилищные условия.

Опрос также показал, что 62% россиян скорее исключают, что возьмут ипотеку, 20% допускают такую возможность, а 16% имеют ипотеку или брали жилищный кредит ранее. Среди тех, кто не готов взять ипотеку, 20% респондентов сказали, что для этого у них слишком низкий уровень жизни, у 17% уже есть жилье, 7% не хотят брать ипотеку из-за больших переплат, 6% не доверяют кредитам, у 4% нет уверенности в завтрашнем дне.