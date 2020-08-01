ФОТО ⟩ Солидный деревянный дом в центре Отепя ждет покупателя

В центре Отепя, рядом с известным всем любителям спорта стадионом Техванди, продается бревенчатый дом, передает Kodustiil.
Солидный двухэтажный бревенчатый дом площадью ровно 100 м2 был построен в 2000 году. Первый этаж разделен на две части, каждая с собственной баней и мини-кухней. Это отличный способ сдавать жилье внаем!
На верхнем этаже расположены две спальни и гостиная с выходом на балкон. Из спален и гостиной открывается вид на стадион Техванди.
В дополнение к главному дому на участке площадью 1841 м2 есть также каменное подсобное строение и фундамент старого здания, на месте которого разрешено построить новый дом.
Бревенчатый дом расположен в логистически отличном месте. Рядом продуктовые магазины, кафе, развлекательные центры и автовокзал. Лыжный трамплин Техванди, с которого также открывается прекрасный вид, находится всего в нескольких минутах ходьбы от дома.
С предложением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.