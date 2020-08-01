В Великобритании отложили новый этап снятия коронавирусных ограничений

Решение о продлении режима сохранения запретов принял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, он понимает, что принятые меры станут настоящим ударом для многих людей. Глава кабинета министров выразил сожаление, что приходится действовать таким образом, но отметил, что рисковать нельзя.

Планировалось, что с 1 августа в Великобритании заработает большинство заведений, где собирается много людей, таких как казино, катки и боулинг-клубы. Власти хотели разрешить показы спектаклей в некоторых театрах и проведение свадебных праздников с 30 гостями. Однако теперь все это откладывается минимум на 2 недели.

В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса на 31 июля, с начала пандемии COVID-19 заразились более 300 тысяч человек, 46 тысяч жителей страны умерли.