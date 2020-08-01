Россия решила возобновить авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Полеты будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва-Женева-Москва.
В оперативном штабе также сообщили, что продолжают мониторинг ситуации с коронавирусом и работу над расширением списка стран для возобновления авиасообщения.
С 1 августа Россия частично возобновила международное авиасообщение с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией.
Первый регулярный рейс авиакомпании Turkish Airlines из московского аэропорта Внуково в Стамбул отправился в субботу утром, вскоре из Шереметьево вылетел рейс Аэрофлота в Лондон.
Как сообщает агентство Анадолу, прибывший в Стамбул самолет из Москвы привез в основном российских граждан. Пассажиры были в масках и прошли через тепловизионные камеры для контроля температуры.
Одна из пассажирок рассказала корреспонденту агентства, что прилетела на 12 дней на отдых и намерена из Стамбула отправиться в Каппадокию.
В Росавиации сообщили, что пока рейсы за рубеж выполняют Аэрофлот (Лондон, Стамбул), "Победа" (Стамбул), Turkish Airlines и Pegasus Airlines (Стамбул).
С 10 августа начнутся регулярные и чартерные перелеты на турецкие курорты, в связи с этим список авиакомпаний расширится.