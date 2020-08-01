В США – рекордное падение экономики со времен Великой депрессии

До сих пор сильнейшим падением со времени, когда правительство начало вести официальную статистику, считался кризис 1958 года. Тогда во втором квартале экономика сократилась на 10 процентов, сообщает "Радио Свобода".

Предпринимательская активность резко снизилась весной, когда в США были введены карантинные меры. В стране резко выросла безработица. Летом роста экономики также не произошло из-за нового всплеска заражений, вызванных преждевременным снятием ограничений. В наиболее пораженных штатах ослабление карантина тормозится. В части регионов ограничения вновь ужесточаются.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на этой неделе признал замедление деловой активности. ФРС продолжает держать процентные ставки на минимальных уровнях и вкачивать деньги в экономику.