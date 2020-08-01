Галерея ⟩ Старая шведская дача с душой и очарованием

Так повелось, что мы регулярно делимся с вами фотографиями какого-нибудь милого интерьера, о котором рассказывается в блоге Pufikhomes. С помощью блогеров Сергея и Анны мы посетили много домов и квартир в разных странах, но чаще всего виртуально путешествуем по Швеции.