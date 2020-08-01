Ратас: слова об ухудшении эстонско-финских отношений - неправда!

«Я благодарю посла Харри Тийдо за его работу на дипломатической службе Эстонии, где он продвигал интересы нашей страны в качестве дипломата в течение последних 20 лет. Прямолинейность и принципиальность посла Тийдо также заслуживают похвалы, что я очень ценю», - приводит госканцелярия пост Ратаса в соцсети Facebook.

«Тем не менее, необходимы некоторые разъяснения относительно моих рабочих отношений с премьер-министром Финляндии и финско-эстонского сотрудничества в целом. С первых дней коронакризиса мы поддерживали регулярные контакты с нашим северным соседом. Координационная группа, возглавляемая министерствами иностранных дел обеих стран, работала на протяжении всего кризиса, занимаясь практическими вопросами, в частности свободой передвижения людей. Именно с Финляндией мы еще в марте договорились о принципах координации между ведомствами», - написал Ратас.

«Премьер-министр Санна Марин была одной из первых глав правительств, кому я позвонил в первые дни кризиса. Когда правительство Финляндии решило возобновить трудовую миграцию с Эстонией, премьер-министр Марин сообщила мне об этом по телефону в тот же день, что я действительно ценю, - припомнил Ратас. - На последнем Европейском совете мы провели несколько двусторонних встреч с премьер-министром Марин, согласовав позиции на переговорах о будущем европейском бюджете».