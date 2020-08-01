Просто, как все гениальное: избавляемся от шерсти домашних животных

Вместо того чтобы включать пылесос или бежать в магазин за липким тейпом, наденьте резиновые перчатки и наберите в ведро воды.

И не нужно делать ничего особенного: наденьте перчатки, смочите их водой и пройдитесь руками в мокрых перчатках по всем нуждающимся в чистке поверхностям.

Если перчатки уже все в шерсти, прополощите их в ведре. Если в воде много шерсти, воду необходимо сменить.

NB! Ни в коем случае не выливайте воду с шерстью в раковину или в ванну: только в унитаз или, если дело происходит на даче, в компост.