Сб, 1.08.2020
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Просто, как все гениальное: избавляемся от шерсти домашних животных

ФОТО: pixabay.com

В жару собаки и кошки теряют шерсть больше обычного, и кажется, что ею полон не только весь дом, но и весь мир, пишет Kodustiil. Ковры, диваны, шторы и даже одежду легко отчистить от шерсти домашних любимцев очень простым и эффективным методом. 

Вместо того чтобы включать пылесос или бежать в магазин за липким тейпом, наденьте резиновые перчатки и наберите в ведро воды. 

И не нужно делать ничего особенного: наденьте перчатки, смочите их водой и пройдитесь руками в мокрых перчатках по всем нуждающимся в чистке поверхностям. 

Если перчатки уже все в шерсти, прополощите их в ведре. Если в воде много шерсти, воду необходимо сменить.  

NB! Ни в коем случае не выливайте воду с шерстью в раковину или в ванну: только в унитаз или, если дело происходит на даче, в компост. 

В последнюю очередь расчешите шерсть ваших домашних любимцев и пройдитесь по ней руками в мокрых перчатках. Кстати, на уборку таким методом пойдет совсем немного времени: примерно один час. 

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