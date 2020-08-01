Просто, как все гениальное: избавляемся от шерсти домашних животных

В жару собаки и кошки теряют шерсть больше обычного, и кажется, что ею полон не только весь дом, но и весь мир, пишет Kodustiil. Ковры, диваны, шторы и даже одежду легко отчистить от шерсти домашних любимцев очень простым и эффективным методом.
Вместо того чтобы включать пылесос или бежать в магазин за липким тейпом, наденьте резиновые перчатки и наберите в ведро воды.
И не нужно делать ничего особенного: наденьте перчатки, смочите их водой и пройдитесь руками в мокрых перчатках по всем нуждающимся в чистке поверхностям.
Если перчатки уже все в шерсти, прополощите их в ведре. Если в воде много шерсти, воду необходимо сменить.
NB! Ни в коем случае не выливайте воду с шерстью в раковину или в ванну: только в унитаз или, если дело происходит на даче, в компост.
В последнюю очередь расчешите шерсть ваших домашних любимцев и пройдитесь по ней руками в мокрых перчатках. Кстати, на уборку таким методом пойдет совсем немного времени: примерно один час.