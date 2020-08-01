Картина дня: новый всплеск Covid-19, путаница вокруг эстонско-финского туннеля и отставка эстонского посла

За последние сутки коронавирус в Эстонии подтвердился еще у восьми человек

В течение последних суток в Эстонии был взят 531 первичный тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, и было зафиксировано 8 положительных результатов теста, сообщает Департамент здоровья. Читать дальше...

Коронавирус перечеркивает возможность путешествий в Европе

Если в начале лета казалось, что сильнейшая волна коронавируса позади, то за последние две недели число инфицированных возросло почти во всей Европе. В четверг Министерство экономики и коммуникаций объявило, что прямые рейсы с Украины в Эстонию снова разрешены, а вчера уровень заражения на Украине превысил разрешенный уровень, то есть достиг 16-и. Читать дальше...

Эстонский посол подал в отставку из-за политики правительства Эстонии

Президент Керсти Кальюлайд отозвала посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо. По словам самого Тийдо, есть две причины его ухода: возраст и разногласия с нынешним эстонским правительством. Читать дальше...

Путаница вокруг туннеля: финская сторона не понимает, о чем говорит эстонский министр

Правительство Эстонии поставило крест на проекте туннеля Петера Вестербаки, дав понять, что темой железнодорожного туннеля Таллинн-Хельсинки отныне будут заниматься правительства двух стран. Однако министерство транспорта Финляндии не понимает, о чем говорят наши министры. Читать дальше...

В ходе дорожного строительства найдены человеческие кости

Обнаружение человеческих костей в ходе строительства дороги в Валгамаа, подняло вопрос о том, не идет ли речь об останках Маркуса Ансберга, пропавшего в 2015 году. Читать дальше...

ВИДЕО 〉 Полиция в масках схватила трех браконьеров в ходе эффектной операции

Во вторник на перекрестке Сайя на шоссе Курессааре - Выхма - Панга сотрудники полиции арестовали трех человек по подозрению в браконьерской ловле раков. Читать дальше...

Министр Аас хочет судиться с Евросоюзом из-за новых требований к автотранспортному бизнесу

Министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу не нравится вступающий скоро в силу европейский пакет мобильности, который, по его мнению, окажет плохую услугу эстонским автотранспортным компаниям. Поэтому эстонский министр всерьез рассматривает возможность обращения в суд вместе с восемью другими государствами-членами. Читать дальше...

Трагическая история массового захоронения на мызе Козе может пролить свет на таинственное исчезновение Яана Тыниссона

В Таллинне, в прекрасной долине реки Пирита, стоят развалины мызы Козе. Некогда чудесное поместье в 1941 году превратилось в пристанище ужасов, мрачные тайны которого до сих пор преследуют историков. Читать дальше...

Порядок получения прав на вождение мотоцикла не упростится

Принятие поправки к Закону о дорожном движении, которая упрощает получение прав подкатегории A1 на управление мотоциклом для обладателей водительских прав категории B, откладывается. Читать дальше...

Потребительские кредиты довели мужчину средних лет до банкротства

Тартуский уездный суд объявил о банкротстве 50-летнего мужчины из Пыльвамаа, для которого выплата взятых за годы жизни потребительских кредитов стала после распада семьи непосильным бременем. Читать дальше...

Исследование выявило новое осложнение от коронавируса

Согласно исследованию группы из Университета Манчестера, заболевание COVID-19 может привести к воникновению проблем со слухом. Читать дальше...

ФОТО 〉 В Португалии потерпел крушение скоростной пассажирский поезд, есть жертвы

В Португалии потерпел крушение скоростной поезд. Скоростной поезд Alfa Pendular, шедший из Лиссабона в Порту, столкнулся с машиной железнодорожной технической службы. Читать дальше...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Аграрная власть и страна посадок