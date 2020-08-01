Эстонский союз шашек проводит крупнейший в мире официальный онлайн-турнир

Соревнования начались 1 августа в 10 часов по эстонскому времени, первыми участие в турнире приняли молодые люди в возрасте до 26 лет.

«Нынешнее время требует особого подхода, поэтому впервые в истории Европейской конфедерации шашек мы организуем официальный молодежный турнир онлайн, - сказал президент EDC Карло Бордини. - Мне приятно признавать, что как молодые игроки, так и организаторы открыты для новых возможностей. EDC в сотрудничестве с Эстонским союзом шашек сумели эффективно использовать нынешнюю ситуацию и нашли решение, которое способствует цели EDC по увеличению популярности шашек во всей Европе».

«На сегодняшний день на турнир зарегистрировались около 700 молодых игроков со всей Европы, так что это определенно один из самых крупных турниров по шашкам в мире, - сказал президент Эстонского союза шашек и член правления EDC Тармо Тульва. -Большое количество участников показывает, что онлайн-турниры имеют большой потенциал, и я уверен, что ничего подобного в таком

Если раньше планировалось провести молодежный чемпионат Европы по международным шахматам в Таллинне в начале августа, то из-за неопределенности ситуации, вызванной коронавирусом и ограничениями передвижений, EDC решила отменить соревнования в этом году. Однако для того, чтобы молодые люди могли играть и принять участие в соревнованиях, Эстонский союз шашек предложил Европейской федерации организовать турнир через Интернет с использованием среды интеллектуальных игр www.vint.ee, разрабатываемой в Эстонии.

За всеми играми турнира можно следить в режиме реального времени. Расписание соревнований можно найти на сайтах www.europedraughts.org и www.vint.ee в игровой среде.

Европейская конфедерация шашек основана в 1998-м году союзами из 12 стран в Таллинне. На сегодняшний момент в федерацию входит 26 стран. Европейская федерация шашек организует турниры на звание чемпиона Европы с целью популяризовать в Европе шашки как вид спорта и привлечь к участию новые страны.