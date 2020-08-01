Акция протеста в Санкт-Петербурге. ФОТО: ANTON VAGANOV/REUTERS

В субботу в российских городах проходят несанкционированные акции солидарности с протестующими в Хабаровске, которые выступают в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В самом Хабаровске акции протеста продолжаются уже больше трех недель.

По данным правозащитного портала "ОВД-инфо" в общей сложности на митингах в поддержку хабаровчан были задержаны 55 человек в 10 городах. Из них 21 в Санкт-Петербурге и 13 - в Москве.

В Москве протестующие собрались в Новопушкинском сквере, который тут же оцепили сотрудники полиции и Росгвардии. Участников акции стали по одному забирать из толпы и отправлять в автозаки.

В Москве начались задержания участников акции солидарности с протестующим Хабаровским краем



Видео: телеграм-канал Avtozak LIVE https://t.co/4KIUow9Vln pic.twitter.com/727sPGRYNv — ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 1, 2020

Один из задержанных рассказал "ОВД-инфо", что на него завели протокол по статье о неисполнении правил поведении при введенном "режиме повышенной готовности".

Протестующие попытались пройти на Старый Арбат, однако дорогу также перекрыла полиция.

Накануне вечером активисты наклеили плакат с надписью "Хабаровск к нам приходит" на поезд МЦД.

Задержаниями закончились также субботние акции в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Протестующие прошли по Невскому проспекту с воздушными шарами и плакатами с голубем ("кормить голубей" стало привычным оправданием для сбора протестующих в Хабаровске). За ними следовал автозак, а полицейские в мегафон требовали от протестующих разойтись.

Когда колонна свернула на набережную канала Грибоедова, полицейские перекрыли проход к Невскому и начали задержания.

Изначально "кормить голубей" участники акции планировали на Дворцовой площади, однако в субботу ее закрыли. Сотрудники полиции заявили, что там проходит дезинфекция, пишет "Фонтанка".

Акции солидарности с Хабаровском прошли также в Казани, где, по данным "ОВД-инфо", в полицию среди прочих доставили женщину с семилетним ребенком; в Екатеринбурге, Краснодаре, Челябинске, Владивостоке - в общей сложности приблизительно в 15 городах.

В Хабаровске в субботу прошли две акции. Многотысячное шествие под проливным дождем началось около полудня по местному времени и завершилось митингом у здания краевой администрации. В начале четвертого народ разошелся, и очередное, менее масшатбное шествие, началось в восемь вечера.

Дело Фургала

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Все они связаны с торговлей металлом - этим активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере.

16 июля Следственный комитет заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к двум убийствам и покушению.