В городах России проходят акции солидарности с Хабаровским краем

Протестующие по традиции прошлись по центральным улицам, а затем собрались у здания регионального правительства, скандируя лозунги "Россия, выходи!", "Фургал - наш выбор!", "Долой царя!", "Дегтярева долой!" СМИ не приводят приблизительные оценки численности протестующих. Администрация Хабаровска насчитала на площади у здания краевого правительства 3,5 тысячи человек, передает NEWSru.com.

"Как и прежде, акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание. Призывы звучат только от инициативной группы, люди в основном отдыхают, разговаривают о жизни", - говорится на сайте мэрии.

Также там отметили, что "численность активистов продолжает уменьшаться". "Пришедшие связывают это с падением интереса граждан к происходящим процессам и появлением на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции и людей, которые используют площадку акции в собственных политических целях", - заявили в пресс-службе.

Акции солидарности также прошли во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Чите, Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Краснодаре, Красноярске, Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

В Спасске-Дальнем Приморского края, где акция проходила в формате кормления голубей, полиция грубо задержала двух человек, сообщает "ОВД-Инфо". К мужчинам применили удушающие приемы, положили лицом на землю, прижали коленом голову. Задержания также прошли в Барнауле, Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани. В столице Татарстана в числе задержанных оказались три женщины и ребенок, сообщает "МБХ медиа".

В Петербурге акция солидарности планировалась на Дворцовой площади, но утром ее внезапно закрыли на "дезинфекцию", пишет Telegram-канал "Агит Россия". В итоге протестующие переместились на Малую Садовую, а оттуда пошли шествием по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. ОМОН на Невском оцепил протестующих с двух сторон, после чего начались задержания. Активисты двинулись в сторону Марсова поля.