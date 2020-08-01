В воскресенье в Таллиннской телебашне пройдет забег по лестницам

Соревнующимся придется преодолеть 920 ступенек, чтобы добежать с первого этажа до смотровой площадки. В соревнованиях примут участие 80 человек, среди которых не только представители Эстонии, но и еще трех стран - Германии, Словакии и Финляндии, а также 10 пожарных.

Обычно соревнования проводятся в начале апреля, но в этом году из-за действовавшего в стране режима чрезвычайного положения мероприятие пришлось перенести на вторую половину лета. Если обычно в соревнованиях участвуют представители как минимум 15 стран, то в этом году зарубежные спортсмены приедут из трех стран.