Фото ⟩ Автомобиль перевернулся на крышу, водителя вытаскивали спасатели

Сегодня в 16:22 в деревне Эйнби, Ляэнемаа, произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль Ford Fusion перевернулся на крышу, сообщила полиция в Twitter.
Спасатели помогли водителю выбраться из машины, скорая помощь доставила его в Северо-эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства аварии и возможное опьянение водителя выясняются.
Kella 16:22 ajal juhtus õnnetus Läänemaal Einbi külas, kus sõiduauto Ford Fusion paiskus üle katuse. Päästjad aitasid juhi autost välja ja kiirabi toimetas ta Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Õnnetuse täpsemad asjaolud ja autojuhi joove on selgitamisel. #LääneP #Politsei pic.twitter.com/ltO2uRNBco— Politsei (@Politsei) August 1, 2020