Сб, 1.08.2020
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  • Автомобиль перевернулся на крышу, водителя вытаскивали спасатели

Фото ⟩ Автомобиль перевернулся на крышу, водителя вытаскивали спасатели

Полицейская машина.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня в 16:22 в деревне Эйнби, Ляэнемаа, произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль Ford Fusion перевернулся на крышу, сообщила полиция в Twitter.

Спасатели помогли водителю выбраться из машины, скорая помощь доставила его в Северо-эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства аварии и возможное опьянение водителя выясняются.

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