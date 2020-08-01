Мартин Хельме: EKRE должна стать крупнейшей партией Эстонии

«Мы самая динамичная и амбициозная партия Эстонии. Но застой и самодовольство означают регресс. Хотя мы консерваторы, мы постоянно смотрим в будущее, — сказал Хельме аудитории из почти шестисот человек. — Мы единственная партия в Эстонии, которая увеличила свои ряды после выборов, но мы должны стать крупнейшей партией Эстонии. Наша цель — увеличить силу, вес и влиятельность партии настолько, чтобы после следующих выборов правительство сформировали мы».

Хельме также сказал, что на муниципальных выборах 2021 года партия намерена во всех местных самоуправлениях выступить по собственному избирательному списку.