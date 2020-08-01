Мартин Хельме: EKRE должна стать крупнейшей партией Эстонии

Консервативная народная партия (EKRE) должна стать самой большой партией Эстонии, сказал ее председатель Мартин Хельме в субботу на летних днях партии в Тартумааском центре оздоровительного спорта в Эльва.
«Мы самая динамичная и амбициозная партия Эстонии. Но застой и самодовольство означают регресс. Хотя мы консерваторы, мы постоянно смотрим в будущее, — сказал Хельме аудитории из почти шестисот человек. — Мы единственная партия в Эстонии, которая увеличила свои ряды после выборов, но мы должны стать крупнейшей партией Эстонии. Наша цель — увеличить силу, вес и влиятельность партии настолько, чтобы после следующих выборов правительство сформировали мы».
Хельме также сказал, что на муниципальных выборах 2021 года партия намерена во всех местных самоуправлениях выступить по собственному избирательному списку.
«Если на прошлых муниципальных выборах мы поставили целью быть представленными в максимальном количестве местных самоуправлений, то теперь цель — сформировать коалицию в максимальном количестве местных самоуправлений, — сказал Хельме и подчеркнул, что сила EKRE заключается в единстве ее членов, — у нас четкая мировоззренческая база и четкая идеология».