В Берлине прошла акция против COVID-ограничений

"Поскольку собрание на Унтер-ден-Линден оказалось довольно многолюдным, наши коллеги убедительно указывают на необходимость соблюдать необходимую дистанцию", - написала пресс-служба столичной полиции в Twitter.

По ее данным, которые подтверждаются поступающими с места событий кадрами, практически никто из собравшихся не был в масках. Некоторые из участников захватили с собой флаги с символикой различных федеральных земель, пишет Deutsche Welle.

Мероприятие проходило под лозунгом: "День свободы - конец пандемии". Митингующие дошли до "Улицы 17 июня", где в 15.30 началась массовая демонстрация.

Сторонники теории заговора и правые экстремисты

Как сообщила местная газета Berliner Morgenpost, одним из организаторов акции выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта (Баден-Вюртемберг), утверждающая, что занимается защитой основных свобод. По данным издания, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицателей существования нового коронавируса. По словам берлинского сенатора по внутренним делам Андреаса Гайзеля (Andreas Geisel), ряд участников собирались доставить в германскую столицу на автобусах из Баден-Вюртемберга. На федеральном уровне присоединиться к акции также призывали различные неонацистские группировки.

Полиция наблюдала за порядком с вертолетов

Полиция, в частности, наблюдала за соблюдением порядка с вертолетов. Berliner Morgenpost сообщила лишь об одной стычке. По словам очевидцев, в ходе акции одетый в черное неизвестный в маске напал на одного из присутствующих. Кроме того, одна из групп собравшихся пыталась проникнуть на подземную парковку отеля.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), с начала пандемии в Берлине выявлено 9274 инфицированных, 223 умерли.