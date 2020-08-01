Хельме: Тийдо поставил грязную точку в дипломатической карьере

Говоря о некоторых высказываниях, Тийдо имел в виду комментарий экс-главы EKRE, министра внутренних дел Марта Хельме, который в прошлом году резко раскритиковал правительство Финляндии и назвал Санну Марин "продавщицей, которая стала премьер-министром".

"Это просто подло, и Тийдо таким образом поставил грязную точку в своей карьере в качестве дипломата. Это все, что могу сказать. Что касается отношений Эстонии и Финляндии, то они нормальные, хорошие", - заявил Хельме.

Как ранее писал Postimees, президент Керсти Кальюлайд отозвала посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо.