Хельме: Тийдо поставил грязную точку в дипломатической карьере

Министр внутренних дел, вице-председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме раскритиковал высказывания экс-посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо, заявив, что тот поступил подло и поставил грязную точку в своей карьере дипломата, передает Rus.ERR.
Говоря о некоторых высказываниях, Тийдо имел в виду комментарий экс-главы EKRE, министра внутренних дел Марта Хельме, который в прошлом году резко раскритиковал правительство Финляндии и назвал Санну Марин "продавщицей, которая стала премьер-министром".
"Это просто подло, и Тийдо таким образом поставил грязную точку в своей карьере в качестве дипломата. Это все, что могу сказать. Что касается отношений Эстонии и Финляндии, то они нормальные, хорошие", - заявил Хельме.
Как ранее писал Postimees, президент Керсти Кальюлайд отозвала посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо.
«Мое мировоззрение cлишком сильно отличается от мировоззрения нашего нынешнего правительства. Я посчитал, что если они не уходят в отставку, может быть, лучше всего будет, если я уйду в отставку», - сказал Тийдо Yle.