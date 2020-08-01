Сб, 1.08.2020
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Хельме: Тийдо поставил грязную точку в дипломатической карьере

Март Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

Министр внутренних дел, вице-председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме раскритиковал высказывания экс-посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо, заявив, что тот поступил подло и поставил грязную точку в своей карьере дипломата, передает Rus.ERR.

Говоря о некоторых высказываниях, Тийдо имел в виду комментарий экс-главы EKRE, министра внутренних дел Марта Хельме, который в прошлом году резко раскритиковал правительство Финляндии и назвал Санну Марин "продавщицей, которая стала премьер-министром".

"Это просто подло, и Тийдо таким образом поставил грязную точку в своей карьере в качестве дипломата. Это все, что могу сказать. Что касается отношений Эстонии и Финляндии, то они нормальные, хорошие", - заявил Хельме.

Как ранее писал Postimees, президент Керсти Кальюлайд отозвала посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо.

«Мое мировоззрение cлишком сильно отличается от мировоззрения нашего нынешнего правительства. Я посчитал, что если они не уходят в отставку, может быть, лучше всего будет, если я уйду в отставку», - сказал Тийдо Yle.

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