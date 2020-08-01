ДТП в Харьюмаа: погиб врезавшийся на квадроцикле в дерево 39-летний мужчина

"По первоначальным данным, на 39-летнем мужчине, ехавшем на квадроцикле по Кангла-теэ, деревня Ярсу, волость Раазику, в момент аварии не было шлема", - сказал Лейнберг и напомнил о том, что тем, кто пользуется такими транспортными средствами, как квадроцикл и мотоцикл, следует перед каждой поездкой надевать шлем. "Это может спасти жизнь", - отметил он.