Галерея ⟩ Открытие нового концертно-развлекательного центра отметили красочным салютом

На открытии присутствовал премьер-министр Юри Ратас, который выступил с приветственной речью. Мэр Раквере Трийн Варек также передала добрые слова всем тем, кто проделал большую работу.

На склонах Валлимяэ построено уникальное сооружение: главная сцена с 4200 местами для зрителей и площадка для форумов на 800 мест.