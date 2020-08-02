На норвежском круизном лайнере у 36 человек выявлен коронавирус

У 36 членов экипажа норвежского круизного лайнера Roald Amundsen который прибыл в порт Тромсе с архипелага Свальбард, диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию-оператора Hurtigruten.
«Все 158 членов экипажа на лайнере Roald Amundsen были проверены на коронавирусную инфекцию. У 36 человек положительный результат на COVID-19, у 122 — отрицательный», — говорится в пресс-релизе.
Вначале коронавирус был обнаружен у четверых членов команды иностранного происхождения. Их проверили на наличие инфекции после появления симптомов других заболеваний.
Ни у кого из 180 пассажиров лайнера коронавирусная инфекция выявлена не была. Тем не менее около 60 человек были помещены на карантин после прибытия в порт.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Норвегии с начала пандемии COVID-19 число случаев заражения достигло 9 249. Умерли 255 заболевших.