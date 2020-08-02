Галерея ⟩ Центристская партия открыла в старом веломагазине свое новое бюро

Расположенный на углу улиц Лай и Таллинна в Раквере новый офис Центристской партии разместился на месте бывшего велосипедного магазина. В субботу днем помещение было переполнено: собралась большая толпа, и поэтому некоторым, кто не мог вместиться, пришлось наблюдать за происходящим с лестницы через открытую входную дверь.

Когда прибыл премьер-министр, первым его встретил член "Отечества" Марко Померантс, бывший депутат Рийгикогу. В качестве приветствия Померантс сказал, что хочет сотрудничества и конкуренции. «Я не боюсь ни сотрудничества, ни конкуренции. Я пришел убедиться, что картина будет висеть на видном месте», - сказал он, передавая в подарок обрамленную фотографию с надписю «Выбери время!», которая относится к периоду времени почти 20-летней давности, когда Померантс впервые баллотировался на выборах в Рийгикогу.

Однако в новом офисе Центристской партии фотография Марко Померантса не самая большая, она уступает в размерах уже висящей на стене парадной фотографии самого лидера Центристской партии Юри Ратаса.

От других партий приветствовать открытие представительства пришли местные социал-демократы, представленные волостным старейшиной Кадрина Кайрит Пихлак и вице-мэром Раквере Лайлой Талуник.