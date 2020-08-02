Россиян обещают вакцинировать от коронавируса бесплатно

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По словам министра, клинические испытания вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже закончены, она готовится к регистрации. Еще одна вакцина находится на стадии клинических исследований, а две другие близки к этому этапу.