Вс, 2.08.2020
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Россиян обещают вакцинировать от коронавируса бесплатно

Вакцинация людей от коронавируса в России.

ФОТО: Sechenov Medical University Pres/Sechenov Medical University Pres

Расходы на вакцинацию россиян от коронавируса возьмёт на себя государство. Об этом 1 августа сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что массовую вакцинацию россиян власти планируют запустить в октябре. Первыми вакцину получат медики и учителя.

По словам министра, клинические испытания вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже закончены, она готовится к регистрации. Еще одна вакцина находится на стадии клинических исследований, а две другие близки к этому этапу.

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