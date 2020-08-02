Роскосмос в следующем году отправит на МКС двух туристов

Пуск космического корабля с туристами состоится по договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме. Там подтвердили планы отправить на МКС в октябре очередную экспедицию в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта НАСА Кэтлин Рубинс.

В декабре прошлого года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 миллиарда рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля – РКК "Энергия".

В ноябре 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Туристический вариант корабля переделают для управления одним человеком.