Роскосмос в следующем году отправит на МКС двух туристов

Имена новых космических туристов, которые отправятся в конце следующего года на Международную космическую станцию, назовут в начале 2021 года, сообщил Роскосмос.
Пуск космического корабля с туристами состоится по договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме. Там подтвердили планы отправить на МКС в октябре очередную экспедицию в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта НАСА Кэтлин Рубинс.
В декабре прошлого года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 миллиарда рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля – РКК "Энергия".
В ноябре 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Туристический вариант корабля переделают для управления одним человеком.
Роскосмос и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек. Один из них, Чарльз Симони, слетал два раза.