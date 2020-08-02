"Самоделка сомнительного качества": В Латвии в поликлинике пациентам выдавали маски из салфеток

Жителю латвийского города Лиепая при посещении медицинского центра Liepājas MC перед процедурой была выдана самодельная сомнительного качества маска. Таких масок в приемном отделении поликлиники было много, пишет портал Mixnews.lv.
Лицевая маска изготовлена из белой салфетки, по краям которой канцелярскими скрепками били прикреплены две резинки.
“Такую маску попросили надеть при входе в кабинет ультрасонографии, если нет у самого личной маски. Было несколько человек, которым пришлось такие надеть”, – рассказал житель Лиепаи.
Как пояснили в Veselības centru apvienība, такие маски на самом деле выдавали на этой неделе в Лиепайской поликлинике. Правда, их предлагал клиентам один из арендаторов в поликлинике. Одновременно ответственные лица признали, что подобные маски не могут рассматриваться как безопасные к применению. Администрация призвала жителей воздержаться от такого самодельного продукта.