Вс, 2.08.2020
Лучшее средство от путинизма – сам Путин. Март Лаар
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • "Самоделка сомнительного качества": В Латвии в поликлинике пациентам выдавали маски из салфеток

"Самоделка сомнительного качества": В Латвии в поликлинике пациентам выдавали маски из салфеток

epa08318638 Latvian health worker tests a man arriving from Stena Line ferry in Liepaja port, Latvia, 24 March 2020. Stena Line Ferry was repatriating citizens of Latvia, Estonia and Lithuania, after Latvia banned all sorts of travel which forced the ferry to be stranded in Traveminde, Germany for a while. EPA/TOMS KALNINS

ФОТО: TOMS KALNINS / EPA

Жителю латвийского города Лиепая при посещении медицинского центра Liepājas MC перед процедурой была выдана самодельная сомнительного качества маска. Таких масок в приемном отделении поликлиники было много, пишет портал Mixnews.lv.

Лицевая маска изготовлена из белой салфетки, по краям которой канцелярскими скрепками били прикреплены две резинки.

“Такую маску попросили надеть при входе в кабинет ультрасонографии, если нет у самого личной маски. Было несколько человек, которым пришлось такие надеть”, – рассказал житель Лиепаи.

Как пояснили в Veselības centru apvienība,  такие маски на самом деле выдавали на этой неделе в Лиепайской поликлинике.  Правда, их предлагал клиентам один из арендаторов в поликлинике. Одновременно ответственные лица признали, что подобные маски не могут рассматриваться как безопасные к применению. Администрация призвала жителей воздержаться от такого самодельного продукта.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ