"Самоделка сомнительного качества": В Латвии в поликлинике пациентам выдавали маски из салфеток

“Такую маску попросили надеть при входе в кабинет ультрасонографии, если нет у самого личной маски. Было несколько человек, которым пришлось такие надеть”, – рассказал житель Лиепаи.

Как пояснили в Veselības centru apvienība, такие маски на самом деле выдавали на этой неделе в Лиепайской поликлинике. Правда, их предлагал клиентам один из арендаторов в поликлинике. Одновременно ответственные лица признали, что подобные маски не могут рассматриваться как безопасные к применению. Администрация призвала жителей воздержаться от такого самодельного продукта.