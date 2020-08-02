Компания сына щедрого спонсора эстонских партий получила огромный кредит от государства

В конце прошлого года Тедер сделал пожертвование в размере 50 000 евро Центристской партии. Пожертвование тем более значимо, что с 2013 года Тедер никогда не делал пожертвований Центристской партии.

Правда, в июне прошлого года Тедер признался в Харьюском уездном суде, что он тайно финансировал Центристскую партию в 2014 году, чтобы получить благоприятное решение от горуправы. В 2015 году Тедер хотел обменяться с Таллинном землей в Кадриорге, в обмен на что он предложил кредит в размере 275 000 евро.

В июне прошлого года Харьюский окружной суд закрыл уголовное дело тайно финансировавшего Центристскую партию Хиллара Тедера: по согласию сторон Тедер должен был заплатить 200 000 евро в казну государства.

Денежные вливания реформистам

Данные, предоставленные Комисси по надзору за финансированием партий, показывают, что крупнейшие пожертвования политическим партиям за последние восемь лет Тедер делал в 2013 и 2014 годах.

В 2013 году Тедер пожертвовал 250 000 евро Партии реформ и 103 000 евро "Отечеству". В 2014 году Тедер пожертвовал 250 000 евро Партии реформ, 80 000 евро Отечеству и 20 000 евро Социал-демократической партии.

В 2016 и 2017 годах Тедер не поддерживал ни одну партию. Затем его финансовые пожертвования политическим партиям были значительно скромнее, чем раньше.

Больше всего Тедер поддерживал Партию реформ: за последние восемь лет было ей выделена 651 000 евро. Тедер также щедро жертвовал "Отечеству": 308 000 евро с 2013 года.

В течение первого полугодия 2020 года Тедер поддержал лишь "Отечество" суммой в 30 000 евро. В прошлом году Тедер пожертвовал по 50 000 евро "Отечеству" и Центристской партии.

Знаковый кредит

Из-за коронакризиса государство выделило 300 миллионов евро на поддержку стратегически важных компаний. Все субсидии на сумму более 10 миллионов евро требуют одобрения правительства. На данный момент были одобрены кредит в размере 100 миллионов евро для Tallink и кредит в 37 миллионов евро для Alexela.

В четверг правительство одобрило проект, в рамках которого Kredex поддержит Porto Franco с помощью займа на оборотный капитал в размере 39,4 миллионов. На это несколько девелоперов по недвижимости спросили: как же так - предпринимательскому проекту предоставляется около 40 миллионов кредита на льготных условиях через KredEx. Глава фонда Baltic Horizon Fund Тармо Каротам считает это прецедентом в Эстонии в сфере коммерческой недвижимости.

Глава Porto Franco Рауно Тедер заявил, что государственный кредит - это лишь малая часть финансирования: в общей сложности проект обойдется в 200 миллионов, из которых более 100 миллионов поступят от банков.

Рауно Тедер, сын бизнесмена Хиллара Тедера, добавил, что, будучи предпринимателем молодого поколения, он лишь слышал легенды о том, как во время предыдущего кризиса совершенно посторонние люди с заявлением в руках приходили в Министерство экономики, где рассказывали свои истории и выходили оттуда с поручительством от ​​KredEx на сотни миллионов крон. «И государству от этого не было никакого вреда», - подчеркнул Тедер.