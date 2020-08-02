Компания сына щедрого спонсора эстонских партий получила огромный кредит от государства

Предприниматель Хиллар Тедер за последние восемь лет пожертвовал четырем политическим партиям в общей сложности 1 049 000 евро. Львиная доля пожертвований за эти годы пошла Партии реформ и "Отечеству". В прошлом году Тедер также поддерживал Центристскую партию, пишет Postimees.
В конце прошлого года Тедер сделал пожертвование в размере 50 000 евро Центристской партии. Пожертвование тем более значимо, что с 2013 года Тедер никогда не делал пожертвований Центристской партии.
Правда, в июне прошлого года Тедер признался в Харьюском уездном суде, что он тайно финансировал Центристскую партию в 2014 году, чтобы получить благоприятное решение от горуправы. В 2015 году Тедер хотел обменяться с Таллинном землей в Кадриорге, в обмен на что он предложил кредит в размере 275 000 евро.
В июне прошлого года Харьюский окружной суд закрыл уголовное дело тайно финансировавшего Центристскую партию Хиллара Тедера: по согласию сторон Тедер должен был заплатить 200 000 евро в казну государства.
Денежные вливания реформистам
Данные, предоставленные Комисси по надзору за финансированием партий, показывают, что крупнейшие пожертвования политическим партиям за последние восемь лет Тедер делал в 2013 и 2014 годах.
В 2013 году Тедер пожертвовал 250 000 евро Партии реформ и 103 000 евро "Отечеству". В 2014 году Тедер пожертвовал 250 000 евро Партии реформ, 80 000 евро Отечеству и 20 000 евро Социал-демократической партии.
В 2016 и 2017 годах Тедер не поддерживал ни одну партию. Затем его финансовые пожертвования политическим партиям были значительно скромнее, чем раньше.
Больше всего Тедер поддерживал Партию реформ: за последние восемь лет было ей выделена 651 000 евро. Тедер также щедро жертвовал "Отечеству": 308 000 евро с 2013 года.
В течение первого полугодия 2020 года Тедер поддержал лишь "Отечество" суммой в 30 000 евро. В прошлом году Тедер пожертвовал по 50 000 евро "Отечеству" и Центристской партии.
Знаковый кредит
Из-за коронакризиса государство выделило 300 миллионов евро на поддержку стратегически важных компаний. Все субсидии на сумму более 10 миллионов евро требуют одобрения правительства. На данный момент были одобрены кредит в размере 100 миллионов евро для Tallink и кредит в 37 миллионов евро для Alexela.
В четверг правительство одобрило проект, в рамках которого Kredex поддержит Porto Franco с помощью займа на оборотный капитал в размере 39,4 миллионов. На это несколько девелоперов по недвижимости спросили: как же так - предпринимательскому проекту предоставляется около 40 миллионов кредита на льготных условиях через KredEx. Глава фонда Baltic Horizon Fund Тармо Каротам считает это прецедентом в Эстонии в сфере коммерческой недвижимости.
Глава Porto Franco Рауно Тедер заявил, что государственный кредит - это лишь малая часть финансирования: в общей сложности проект обойдется в 200 миллионов, из которых более 100 миллионов поступят от банков.
Рауно Тедер, сын бизнесмена Хиллара Тедера, добавил, что, будучи предпринимателем молодого поколения, он лишь слышал легенды о том, как во время предыдущего кризиса совершенно посторонние люди с заявлением в руках приходили в Министерство экономики, где рассказывали свои истории и выходили оттуда с поручительством от KredEx на сотни миллионов крон. «И государству от этого не было никакого вреда», - подчеркнул Тедер.
Ящик с деньгами открыт
По словам министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Сиема, государство при выдаче чрезвычайных кредитов следовало указаниям Европейской комиссии, и компания Porto Franco OÜ также выполняла эти условия. Кроме того, остановка проекта существенно повлияла бы на занятость в эстонском строительстве: в проекте работают почти 500 человек каждый месяц, в дополнение к людям, работающим на заводах.
В пятницу Сием сказал в эфире Kuku raadio, что правительство поставило специальное условие: в процессе строительства должен использоваться только зарегистрированный в Эстонии труд. Сием подтвердил, что решение о предоставлении кредита Porto Franco было принято на основе консенсуса в правительстве и что он лично не знает и не чувствует, чтобы «у кого-то были какие-то особые интересы или особые заслуги в получении положительного результата этого решения».
«Все компании, которые отвечают условиям, могут подать заявку на кредит от KredEx. Проект развития недвижимости можно считать национальным проектом, при условии, что он охватывает не менее 10 000 квадратных метров нежилой застройки и отмечен в регистре зданий как реализованный наполовину по состоянию на 12 марта 2020 года», - добавил Сием.
Porto Franco
Porto Franco - девелоперская компания, основанная в 2015 году.
Согласно коммерческому регистру, владельцем компании является ее директор Рауно Тедер. Хиллар Тедер вышел из совета Porto Francoв ноябре 2016 года, пишет Äripäev.
Согласно коммерческому регистру, компания не представила годовой отчет за 2019 год, но по годовому отчету за 2018 год компания не имела дохода и получила убыток в размере более двух миллионов евро. Прибыль за 2017 год составила 10 миллионов евро.