Эстонский еврочиновник - о Rail Baltic: пора бы уже и помахать лопатой

Tallinn, 28.11.2019 Rail Baltica esimese viadukti nurgakivi asetamine. Pildil Henrik Hololei. The cornerstone of the first construction structure on the Rail Baltica main line in Estonia, the Saustinõmme viaduct, was laid to mark the beginning of Rail Baltica’s high-speed rail link. FOTO: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

ФОТО: Mihkel Maripuu