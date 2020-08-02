Эстонский еврочиновник - о Rail Baltic: пора бы уже и помахать лопатой

С одной стороны, Хололей считает нормальным, что крупные трансграничные проекты, такие как Rail Baltic, отстают от графика. «В Европе нет ни одного крупного инфраструктурного проекта, который был бы завершен вовремя», - признался он.

В то же время, он считает важным, чтобы в планировании Rail Baltic больше не было задержек, потому что уже достаточно времени потрачено впустую. "Деньги, которые распределила Европейская комиссия, должны быть использованы. Нужно начинать строить. Не может быть так, что наступает крайний срок использования денег, а большая порция средств все еще не использована. Это ни в коем случае не приемлемо", - подчеркнул он.

На вопрос журналиста, есть ли еще деньги для Rail Baltic в новом бюджетном периоде, Хололей сказал: «Вместо того, чтобы все время думать о новых деньгах, мы должны сначала использовать уже выделенные деньги. Это еще не сделано. Но это правда, деньги на то, чтобы построить весь проект, еще есть».

Хололей привел три причины, почему планирование и строительство железнодорожной линии иногда стопорились. «Прежде всего, это очень сложно и комплексно. У стран Балтии нет опыта реализации такого крупного проекта. Во-вторых, есть проблемы с совместным предприятием, которое должно вести и координировать весь процесс. В-третьих, странам Балтии потребовалось много времени, чтобы понять, что Rail Baltic - это один проект, а не три разные железные дороги».

Высокопоставленный чиновник Европейской комиссии выразил надежду, что со временем роли между национальными правительствами, совместным предприятием и местными дочерними предприятиями распределятся лучше, что дает надежду, что Rail Baltic сможет преодолеть большинство препятствий на своем пути.

Rail Baltic - это новая европейская высокоскоростная железная дорога, соединяющая страны Балтии с сетью железных дорог Западной Европы. Протяженность железной дороги через три Прибалтики составляет 870 километров, из которых 213 километров - в Эстонии.