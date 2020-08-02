В Пыхья-Таллинне начинается бесплатный кинофестиваль под открытым небом

В августе в Пыхья-Таллинне состоится четырехдневный бесплатный кинофестиваль под открытым небом “ПыхьяКино 2020”. Посмотреть кино можно будет на Штромке, в парке Каламая, в порту Ноблесснер и на заводе Пыхьяла.
“Культурную жизнь Пыхья-Таллинна этим летом дополнит кинофестиваль под открытым небом. Мы выбрали фильмы на любой вкус - от мультфильма до фильма ужасов”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Интерес к кино в Пыхья-Таллинне подтверждает популярность местного киноклуба для пожилых. "Мы планируем возобновить работу киноклуба осенью, если не случится второй волны вируса. Пока же насладимся кино на свежем воздухе", - добавил Ярвелайд.
Все киносеансы бесплатны. Фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами на эстонском и русском языках. Организаторы рекомендуют взять с собой плед и подушку, на месте также будут стулья в ограниченном количестве.
Программа ПыхьяКино 2020:
14 августа в 21:00 пляж Штромка - комедия “Холоп”
15 августа в 20:00 парк кладбища Каламая - мультфильм “Распрекрасный принц”
16 августа в 21:00 порт Ноблесснер - фильм ужасов “Они”
28 августа в 21.00 завод Пыхьяла - комедия “Неразлучные”