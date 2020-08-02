За минувшие сутки коронавирус выявили у 7 человек

По данным регистра населения, 5 положительных результатов были получены в городе Тарту и 2 в Харьюмаа (1 в Таллинне). Все сегодняшние случаи заражения связаны со вспышкой в Vabank. Один зараженный из Харьюмаа принимал участие в соревнованиях по киберспорту в Нарвской Vaba Lava и провел ночь в комнате с распространителем вируса 18 июля, другой зараженный был посетителем Vabank. Пять положительных тестов в Тарту - контактировавшие с посетителями Vabank. В общей сложности 28 человек со всей Эстонии заболели вспышкой из-за посетившего Vabank, 17 из них в Тарту.

По состоянию на утро 2 августа 5 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса. В течение дня не было новых смертей. В общей сложности коронавирус унес жизни 63 жителей Эстонии.

На сегодняшний день в больницах завершено 393 случаев лечения заболевания COVID-19 у 380 человек.

Сейчас исцелено 1934 человека. Из них 1467 случаев были завершены (75,9%), у 467 человек (24,1%) с момента обнаружения вируса прошло более 28 дней и они не находятся в больнице, что означает выздоровление.