Вс, 2.08.2020
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Предприятия рыбопереработки cмогут получить частичную компенсацию потерь из-за коронавируса

Рыбное производство. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Mailiis Ollino

Предприятия, занимающиеся переработкой рыбной продукции, теперь могут подать заявку на частичную компенсацию за потерю продаж из-за вспышки коронавируса, на что государство выделило 5 млн евро.

Как сообщил в пресс-релизе министр сельской жизни Арво Аллер, при разработке нормативного акта госдарство поставило целью смягчение негативного экономического воздействия коронавируса на переработчиков рыбной продукции и продукции аквакультуры и сохранение жизнеспособности и конкурентоспособности сектора. 

Основным ущербом для сектора стало быстрое снижение продаж продуктов переработки. Согласно постановлению, компании, занимающиеся переработкой рыбы, ракообразных и моллюсков, получат компенсацию за сокращение продаж, превышающее 15 процентов.

Размер помощи рассчитывается с учетом сокращения оборота обработанных продуктов заявителя в период между 2019 и 2020 годами.

75 процентов поддержки выплачивается из бюджета Европейского фонда морского и рыбного хозяйства, а 25 процентов из государственного бюджета. 

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