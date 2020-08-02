Профессор Лутсар: коронавирус - хорошее увеличительное стекло общества

Этнические различия выводятся на первый план в статистике по коронавирусу многих стран. Взять, к примеру, Англию, США и Швецию - повсюду большие различия в смертности: среди заболевших и умерших от вируса преобладает большая доля мигрантов.

По словам профессора, ни одна из социальных проблем в повестке дня не была вызвана коронавирусом. Проблемы в обществе существовали в течение длительного времени - условия жизни и работы трудящихся-мигрантов и иммигрантов были известны ранее, но до сих пор эти проблемы выносились из числа актуальных.

Лутсар заявила, что условия жизни рабочих-мигрантов обычно значительно отличаются от условий жизни коренного населения. Если коренной швед живет либо в частном доме, либо в многокомнатной квартире, эфиопы и сомалийцы живут в гораздо более скромных условиях - часто по несколько человек в одной квартире, создавая благоприятные условия для распространения вирусной инфекции.

Показатели заражения среди молодых мужчин из Турции и Эфиопии, проживающих в Швеции, были поразительно высокими, и большинство случаев смерти от коронавируса среди молодых людей произошло среди трудящихся-мигрантов.

После публикации шведской статистики по коронавирусу возник вопрос о в четыре раза более высокой смертности шведских финнов по сравнению с коренными шведами. В Швеции большинство скончавшихся от коронавируса составляют пожилые шведские финны, приехали сюда на работу в 1960-х и 1970-х годах и подорвали свое здоровье из-за тяжелых условий жизни и работы. Теперь, в пожилом возрасте, они более восприимчивы к вирусу, и поэтому заболевание обходится им дороже, часто приводя к смерти.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл объяснил большое число случаев смерти от коронавируса в стране тем, что, во-первых, Стокгольм является гораздо более крупным городом, чем Хельсинки и Осло, и, во-вторых, в Стокгольме трудящихся-мигрантов значительно больше, чем в Финляндии и Норвегии. Поэтому было бы более разумно сравнивать шведскую статистику не со скандинавскими странами, а скорее с густонаселенными странами Центральной Европы.

Лутсар отметила, что в течение многих лет существуют проблемы с контрактами и условиями труда трудящихся-мигрантов. «Если у человека есть контракт, согласно которому ему платят только за то время, когда он или она находится на работе, очень трудно позволить себе оставаться дома. Тем более, если половину зарплаты нужно отправить домой».

В качестве примера профессор указала на тот факт, что в богатых нефтяных странах, таких как Катар и Саудовская Аравия, большинство больных являются трудящимися-мигрантами. В Сингапуре, где вспышка в целом была очень хорошо управляемой, вспышки возникли в общежитиях рабочих-мигрантов из Малайзии. «Нет никаких оснований полагать, что генетический код малазийской популяции значительно отличается от основного населения Сингапура, но статистика заболеваемости сильно отличается», - отметила профессор.

«Иммигранты часто не говорят на местном языке и не следят за государственными СМИ. В настоящее время очень легко оставаться в информационном пространстве некоторых африканских стран с помощью мобильных устройств и полностью исключить себя из информационного пространства страны, где человек живет в настоящее время, - считает профессор. - Это также было признано шведами - многие люди, живущие в Швеции, похоже, не знали, что произошла вспышка коронавируса. Таким образом, был открыт путь распространения вируса среди молодых и социально активных людей, иммигрировавших из Турции, Эфиопии и Сомали».