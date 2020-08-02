Пострадавший от кризиса Kalev Spa просит у города своеобразной помощи

Член правления Kalevi Veekeskus OÜ Пирет Бетлем и директор действующей там школы плавания Kalev Кристо Кринпус, написали письмо в мэрию Таллинна, в котором признали, что компания вступила в коронакризис практически с пустыми карманами. Напомним, что в 2017–2019 годах в спа-центре Kalev, расположенном на краю Старого города, в конце улицы Айя, была проведена масштабная реконструкция, которая стоила значительно дороже, чем ожидалось - 12,4 миллиона евро.

Хотя число посетителей водных центров после ремонта стало резко увеличиваться, достигая 1000 любителей спорта в день, чрезвычайная ситуация в середине марта вызвала сильный переполох, заставив спа-центры и водные центры закрывать свои двери. «Мы оказались в очень сложной ситуации, когда оборот был приостановлен со дня», - написали Бетлем и Кринпус.

Хотя двери центра для спортивных тренировок были вновь открыты 18 мая после длительного периода закрытия, первые недели работы были отнюдь не прибыльными, поскольку в нынешней ситуации было невозможно повысить цены для участников тренировок. «Поскольку общее восстановление числа и оборотов местных клиентов происходит очень медленно, и то же самое ожидается в ближайшем будущем после кризиса, компания столкнулась с серьезными проблемами с ликвидностью», - отмечают они. Таким образом, даже небольшой шан навстречу со стороны городских властей мог бы помочь им.

Далее Вифлеем и Кринпус говорят о парковочных местах. «Ограниченные и очень дорогие места для парковки являются препятствием для более быстрого и полного запуска аквапарка после периода ремонта и коронакризиса», - пишут они.

По их словам, проблема с парковкой также затрагивает ежедневные посещения около 800 детей школы плавания Kalev и сопровождающих их родителей. «Вместо того, чтобы посещать аквапарк во время обучения ребенка, родители сидят в машинах, чтобы не платить дорогую плату за парковку».

По словам подписавшихся под письмом, также стоит отметить, что потребность в парковке возле бассейна значительно выше, чем при посещении развлекательного заведения или торгового центра, поскольку при выходе из бассейна человек гораздо больше подвержен риску простудиться.

Поэтому они предлагают городским властям разрешить посетителям аквапарка и бассейна парковаться бесплатно в течение трех часов перед Kalev spa. Парковочная зона принадлежит городу, и там действует утвержденный город тариф.

Инициаторы предложения считают, что такое решение поставит их в один ряд с другими водными центрами и бассейнами в столице, где город Таллинн сам построил автостоянки и позволяет клиентам парковаться там бесплатно.