Галерея ⟩ Отмена ограничений на работу ночных клубов в Таллинне не вызвала особого ажиотажа

30 июля Postimees сообщал, что ограничение на количество участников мероприятий на свежем воздухе и в клубах упраздняется с начала августа. По состоянию на субботу предел в 100 человек также исчез в казино и залах игровых автоматов, кальянных кафе и клубах для взрослых.