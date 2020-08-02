Галерея ⟩ Отмена ограничений на работу ночных клубов в Таллинне не вызвала особого ажиотажа

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В конце июля правительство приняло решение об отмене ограничений на количество посетителей в казино, ночных клубах, кальянных кафе и клубах для взрослых. Однако в субботу, 1 августа, снятие ограничений за дверями ночных клубов Таллинна не вызвало заметных очередей, пишет Elu24.
30 июля Postimees сообщал, что ограничение на количество участников мероприятий на свежем воздухе и в клубах упраздняется с начала августа. По состоянию на субботу предел в 100 человек также исчез в казино и залах игровых автоматов, кальянных кафе и клубах для взрослых.
Смотрите в галерее, как снятие ограничений повлияло на ночные клубы Таллинна.