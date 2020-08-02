Ида-Вирумаа атакует опасный мохнаторукий краб

«Это инвазивный вид - китайский мохнаторукий краб, питается мидиями, которые очищают воду от лишних питательных веществ и тем самым делают ее прозрачнее. Он является одним из пренеприятнейших разносчиков не только заболевания для членистоногих - рачьей чумы -, но еще и переносчиком опасного для человека паразита - легочной двуустки (ареал обитания этого паразита - Азия). Кроме того, он является уничтожителем икры многих видов рыб, в частности лососевых. Составляет рыбам, обитающим в заливе, пищевую конкуренцию и его колонии могут угрожать как естественным берегам островов, так и гидротехническим сооружениям. При наличии возбудителей рачьей чумы может угрожать биосистемам внутренних водоемов. Если в вашем улове вдруг окажется мохнаторукий краб, то не пытайтесь употребить его в пищу, это небезопасно. Не возвращайте его в водоем. И по возможности сообщите в Инспекцию окружающей среды по электронной почте valve@kki.ee или телефону 1313.