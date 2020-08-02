Тестирование на коронавирус. ФОТО: Marko Saarm

Пандемия продлится еще долго, подтвердили в субботу на встрече комитета Всемирной организации здравоохранения. США и Мексика вновь бьют рекорды числа заражений Covid-19, в Корее по подозрению в сокрытии информации о трети заражений в стране арестован 88-летний лидер секты, а в Берлине на улицы вышли правые и ковид-диссиденты. Главное о пандемии коронавируса в мире.

С начала пандемии Covid-19 в мире заразились более 17,6 млн человек, более 680 тысяч умерли.

Во Всемирной организации здравоохранения в субботу после заседания чрезвычайной комиссии, оценившей итоги первых шести месяцев пандемии, заявили, что она будет "продолжительной".

Комитет после почти шести часов обсуждений "подчеркнул, что ожидает длительного периода пандемии Covid-19". Учитывая то, какое экономическое и социальное давление пандемия оказывает на борющиеся с ней страны, комиссия также предупредила об опасности системной "усталости" от борьбы с Covid-19. Через три месяца комитет ВОЗ вновь соберется для оценки ситуации.

Америка: резкий рост числа заражений и сомнения в чужих вакцинах

В США за последний месяц резко выросла заражаемость Covid-19 и количество летальных исходов. За июль в штатах от коронавируса скончались 25 тысяч человек.

За минувший месяц количество подтвержденных заражений в штатах выросло на 1,8 млн, или на 66%. Это почти половина от общего числа подтвержденных диагнозов в стране, их около 4,45 млн. Быстрее всего заражаемость растет во Флориде, Калифорнии и Техасе.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи в пятницу на слушаниях в Конгрессе выразил сомнение в том, что вакцины от коронавируса, которые разрабатываются в России и в Китае, будут применять в США. Фаучи считает, что процедуры испытаний и слабые регулятивные нормы в отношении лекарств в Китае и России не соответствуют американским стандартам.

"Я очень надеюсь, что китайцы и русские тестируют вакцины, прежде чем применять их на людях", - сказал он.

"Заявлять, что у тебя есть готовая к распространению вакцина до тестирования - я считаю, что это по меньшей мере проблематично", - добавил Фаучи.

В субботу российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что вакцина от Covid-19, разработанная учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, прошла испытания, вакцинация должна начаться в октябре.

США и Россия ранее обменивались ресурсами в борьбе с пандемией. В конце марта президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным объявил, что Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием и препаратами. Российские ИВЛ не были использованы - они остались в резерве.

В мае уже США отправили аппараты ИВЛ в Россию в качестве гуманитарной помощи.

К югу от США эпидемиологическая ситуация тоже ухудшается. Власти Мексики сообщают о смерти 700 человек за последние 24 часа. Теперь Мексика находится на третьем месте в мире по числу жертв, всего в стране зарегистрировано 46688 связанных с Covid-19 смертей. Больше - только в США и Бразилии. На четвертом месте в этом антирейтинге - Британия.

Ковид-диссиденты в Берлине

Тысячи людей в субботу вышли на улицы Берлина, чтобы принять участие в протестах против политики властей по борьбе с коронавирусом. Как сообщает корреспондент Би-би-си Дэмиен Макгиннесс, в числе марширующих были группы крайне правых с флагами и символикой и группа конспирологов, которые не верят, что вирус существует.

Есть среди них и те, кого просто не устраивают принятые правительством меры. Все эти люди хотят одного - положить конец принятым правительством мерам борьбы с пандемией. Люди на шествии не соблюдали мер социального дистанцирования, на них не были надеты маски.

Через несколько часов после начала акции скептиков начали разгонять полицейские. Протестующих также раскритиковали местные политики, один из которых назвал диссидентов "ковидиотами".

Азия: чрезвычайное положение на Окинаве и арест лидера секты в Корее

Власти японского острова Окинава в субботу ввели на его территории чрезвычайное положение. На острове зафиксирован рекордный скачок новых заражений, связанный в том числе с находящейся там военной базой США.

Губернатор острова Денни Тамаки попросил жителей не покидать дома без крайней необходимости. В пятницу на острове был побит рекорд по суточной заражаемости - за сутки был зафиксирован 71 новый случай. Всего на Окинаве 395 заразившихся коронавирусом, из них 248 - американские морские пехотинцы.

В Южной Корее арестован лидер религиозной секты "церковь Синчхонджи" Ли Ман Хи. Около пяти тысяч членов секты заразились коронавирусом, а Ли Ман Хи обвиняют в том, что он скрывал это от властей. В "церкви Синчхонджи" говорят, что ее лидер не утаивал информацию намеренно, а просто проявлял уважение к частной жизни прихожан.

88-летний Ли также обвиняется в растрате примерно 4,7 млн долларов.